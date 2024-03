Geertruida voor eerst op camera over stotteren: 'Wil graag laten zien wie ik écht ben'

In trage zinnen, zonder te stotteren, zegt de verdediger: "In deze documentaire wilde ik graag laten zien wie ik écht ben en waar ik écht vandaan kom. Dat is wel gelukt, denk ik."

Voorbeeld

Geertruida overwon zijn spraakprobleem met hulp van stottercoach Ingrid del Ferro. "Hij kan een voorbeeld zijn voor jongens en meisjes die ook stotteren", zegt Del Ferro.

"De methode is gebaseerd op training van de middenrifspier. Dat is onze ademhalingsspier, die bij stotteraars een haperende beweging maakt. Door de training gaat de spier vloeiender bewegen."

In het veld is Geertruida met zijn fysieke kracht een imponerende verschijning, maar daarbuiten is hij een timide persoon. Medespelers, coaches en staf van Feyenoord zagen Geertruida de laatste tijd veranderen. "Hij was op een gegeven moment echt een kwebbelaar", lacht fysiektrainer Jasper van Kempen in de documentaire.