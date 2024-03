De list van gehavend Visma om 'onthoofde' Ronde van Vlaanderen toch te winnen

Toen Merijn Zeeman eind vorig jaar op het lijstje keek dat hij voor aanvang van het wielerseizoen had gemaakt, kon hij naar hartenlust afvinken. Giro d'Italia winnen. Check. Tour de France. Check. Vuelta. Check. Minimaal tien zeges voor Olav Kooij. Check.

In totaal fietste Jumbo-Visma vorig seizoen 69 overwinningen bij elkaar, de meeste van alle ploegen in de World Tour. Een wonderjaar.

Slechts één vakje kon Zeeman niet aankruisen: winst in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel waren simpelweg té goed geweest, erkende Zeeman.

In 2024 wilde hij dat anders zien. "We moeten een list verzinnen om die mannen te verslaan."

Vlaamse wielerharten bloeden

In Vlaanderen, waar het wielrennen door velen als een religie wordt beleefd, is de Ronde van Vlaanderen de hoogmis. Trek je die allegorie door, dan is Wout van Aert de paus. "Hij is de populairste renner van België," zegt VRT-sportjournalist Maarten Vangramberen in Langs de Lijn En Omstreken. "Zelfs Remco Evenepoel is nog een pak minder populair."

Toen Van Aert woensdag in Dwars door Vlaanderen op het asfalt zat, zijn geschaafde schouders schokkend van het huilen, weende België met hem mee. Een collectieve droom uiteengespat op de N48 richting Ronse. "Alle Vlaamse wielerharten bloedden toen hij viel," zegt Vangramberen. "Het was een serieuze aardschok. De Ronde is onthoofd."

Hij verwacht zelfs minder kijkers zondag door het ontbreken van Van Aert.

Bekijk de val van Van Aert hier: