Dreigende situatie in Ede, 150 woningen ontruimd bij politieactie

De politie is bezig met een grote politieactie in het centrum van Ede wegens een dreigende situatie. Volgens een politiewoordvoerder is die gericht tegen een persoon "die een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving".

"We schatten de situatie ernstig in", aldus een woordvoerder. Volgens het laatste bericht op X wordt nu een gebied ontruimd voor bewoners van 150 woningen.

De politie is massaal aanwezig op het Museumplein: