Centrum Ede afgesloten vanwege gijzeling in café

De politie is bezig met een grote politieactie in het centrum van Ede. Volgens de woordvoerder van de burgemeester van Ede, Patricia Nep, is er een gijzeling gaande in café Petticoat aan de Museumstraat.

Het is nog niet duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. Het gaat volgens de politie om een gijzeling van "meerdere personen". In het café zou een persoon aanwezig zijn "die een gevaar vormt voor zichzelf of voor de omgeving."

150 woningen in de omgeving zijn in de vroege ochtend ontruimd. Mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis. Ook is een groot gebied afgezet.

'Ernstige situatie'

Op dit moment is de driehoek van politie, Openbaar Ministerie en gemeente bij elkaar om de situatie te bespreken. "We schatten de situatie ernstig in", aldus de woordvoerder van de politie.

De woordvoerder zegt dat er bij het ontruimen "het zekere voor het onzekere" is gekozen, "omdat we rekening houden met verschillende scenario's".

De politie is massaal aanwezig op het Museumplein: