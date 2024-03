Grote brand op het vakantiepark van Peter Gillis in Ommel

Op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel, van ondernemer Peter Gillis, is vannacht een grote brand uitgebroken in een chalet. Het vuur werd opgemerkt rond 01.00 en de brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand'. Het vuur wordt alleen van buitenaf bestreden, omdat er in het vakantiehuis gasflessen aanwezig zijn.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Het Eindhovens Dagblad meldt dat een ambulance het park verliet met zwaailichten, maar dat het niet bekend is of er iemand gewond is geraakt en werd vervoerd.

Omstreden park

De vergunning voor het recreatiepark van Gillis werd in december ingetrokken, en alle gasten moesten het park per direct verlaten. De gemeente was toen bang dat eigenaar de vergunning misbruikte voor criminele doeleinden. Het onderzoek verliep geheim, maar er waren in de maanden voor de intrekking diverse controles op het park.

Gisteren was de bezwarenbijeenkomst over die intrekking. Zo'n veertig eigenaren van chalets die eerder al hadden betaald voor hun standplaats mogen nu maanden niet recreëren op het park en uitten daar gisteren hun bezwaren over bij het gemeentehuis.

Het Brabants Dagblad schreef over de zitting dat er geen besluit is genomen op de bezwaren van zowel de recreanten als Gillis zelf.