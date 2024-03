Wekdienst 30/3: Rusland herdenkt aanslag • Plaatsing pijlers zoutdam IJmuiden

En dan nog even dit:

De maand maart was dit jaar recordwarm, maar het weer was wel somber. Dat zegt het KNMI. Met een gemiddelde temperatuur van 9 graden, tegen normaal 6,5 graden, was het de zachtste maart sinds 1901, het begin van de metingen.

Er kwam in De Bilt deze maand geen enkele vorstdag voor. Normaal gesproken telt maart juist acht dagen waarop de minimumtemperatuur onder het vriespunt daalt. Sinds het begin van de metingen kwam het slechts één keer voor dat het in De Bilt niet vroor in maart. Dat was in 1912.