Boetes voor daklozen ‘beschamend’, maar op sommige plaatsen worden het er meer

Meestal komt dit soort zaken echter niet voor de rechter. En als dat wel gebeurt, hebben veel daklozen geen advocaat en volgen er wel straffen. In één extreem geval was de schade voor een cliënt van Van den Brûle vorig jaar opgelopen tot bijna 15.000 euro.

Dakloze mensen krijgen ook boetes voor bijvoorbeeld het niet kunnen tonen van een ID-bewijs of voor het zich zonder "redelijk doel" ophouden in een portiek. "Er zijn buitenslapers die drie boetes krijgen binnen enkele minuten", ziet Van den Brûle.

Volgens directeur Marlies Filbri van het Straat Consulaat, dat de belangen van dakloze mensen in Den Haag behartigt, leidt het stapelen van boetes er onder meer toe dat mensen die hun leven weer enigszins op de rit weten te krijgen, nog jarenlang een schuldenberg achter zich aan slepen.

"Terwijl zij er over het algemeen niets aan kunnen doen. Er is voor sommigen nu eenmaal geen andere plek om te eten en drinken dan buiten, want zij hebben geen thuis en er is te weinig plek in de opvang. Als je activiteiten beboet die ontstaan als iemand buiten moet overleven, criminaliseer je dakloosheid."

'Publiek toilet beter voor je waardigheid'

Bestuurders als Halsema en Van Zanen vinden bekeuringen in uiterste gevallen toch gerechtvaardigd, om te kunnen optreden bij notoire overlastplegers die geen hulp aanvaarden. In Rotterdam bijvoorbeeld zijn er veel klachten van buurtbewoners over een groep die in een deel van het centrum slaapt in portieken van woningen, drugs gebruikt en zijn behoefte doet op straat. In reactie daarop besloot deze gemeente eerder deze maand een speciale 24-uurs opvanglocatie voor dakloze EU-migranten te openen.

Filbri en Van den Brûle, die vaak dakloze mensen bijstaat via het Straat Consulaat, ontkennen niet dat dit soort overlast voorkomt. "Maar vaak is daar een prima praktische oplossing voor", vertelt Filbri. "Als daklozen geen andere plek hebben om te poepen dan buiten, zet dan bijvoorbeeld een publiek toilet neer op zo'n plek. Dat is ook veel beter voor de waardigheid van deze mensen. Die staat al zwaar genoeg onder druk."

's Nachts wakker porren

Van den Brûle: "Natuurlijk is het vervelend als je bijvoorbeeld aan het pinnen bent en een dronken iemand spreekt je aan. Maar ik heb stapels processen-verbaal van de politie gezien en dat zijn echt de uitzonderingen. Waarom zou je als agent of boa 's nachts iemand wakker porren onder een brug en beboeten? Sommigen ervaren zo'n buitenslaper als overlast, maar is dat werkelijk zo als iemand in die omstandigheden eindelijk diep in slaap is? Waar moet hij anders heen?"