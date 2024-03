Forse toename tweedehands elektrische auto's verwacht

Bij leasemaatschappij Alphabet is inmiddels een derde van de auto's elektrisch, bij LeasePlan de helft. "Grote werkgevers hebben duidelijk voor elektrisch gekozen", zegt een woordvoerder van LeasePlan.

De echte doorbraak voor elektrische auto's kwam volgens de woordvoerder vijf jaar geleden. Omdat veel leasecontracten zolang duren, verloopt dit jaar dus voor het eerst een aanzienlijk aantal contracten van elektrische auto's. Klanten leveren dan hun auto in en leasemaatschappijen brengen die auto's naar de tweedehands markt.

Alphabet onderschrijft dit. "Door gunstige bijtellingsregels in 2019 was er veel vraag naar elektrische auto's. Die bijtelling geldt voor maximaal 60 maanden, dus die verloopt dit jaar. Dit betekent in ons geval veel Tesla's die terugkomen en die wij op de tweedehands markt brengen."

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) denkt wel dat de groei van elektrisch wat zal stagneren: "De rente is fors gestegen, de elektriciteitsprijzen zijn hoger en er verdwijnen dit jaar allemaal fiscale voordelen. We zien met name dat de keuze voor elektrisch bij private lease iets afneemt."

'Kennismaken met elektrisch'

Bij autoverhuurbedrijven werkt het iets anders dan bij leasemaatschappijen. Zij kopen bij autofabrikanten (rest-)partijen op tegen kortingen en verkopen die na een aantal jaar (volgens de terugkoopverklaring) weer terug aan de fabrikant, die ze vervolgens op de tweedehands markt brengt. Soms worden ze ook direct door de autoverhuurbedrijven op de markt gebracht.

Verhuurbedrijf Sixt merkt dat steeds meer van zijn klanten interesse hebben in elektrische auto's, vooral ook om kennis te maken met elektrisch rijden. Branchegenoot Enterprise zegt dat elektrisch de toekomst heeft in de autoverhuurbranche, maar noemt ook een aantal "zwaarwegende redenen" om nog niet op grote schaal te elektrificeren.

"Er moet nog een aantal grote stappen worden gezet", zegt een woordvoerder, "Denk aan het stroomnet, de laadcapaciteit en de technische beperkingen van de auto zelf. Onze klanten huren een auto om ermee te rijden, niet om hem te parkeren en te wachten tot de accu vol is of te zoeken naar een laadpaal."

Hertz is tevreden over zijn elektrische auto's en verwacht dat dat deel van de vloot wat zal worden uitgebreid. "De infrastructuur in Nederland is relatief goed, en steeds meer mensen raken gewend aan elektrisch. We voorzien niet zoveel issues. We zullen dit jaar een forse toename zien van volledig tweedehands elektrische auto's."

Tesla uitzondering

Eén automerk doet het overigens helemaal op een eigen manier. Tesla heeft de hele keten van productie, assemblage én verkoop in eigen handen. Het doet niet aan kortingen en niet aan terugkoopverklaringen.

Het bedrijf van Elon Musk heeft al een aantal keer de prijzen van zowel model Y als model 3 met duizenden euro's verlaagd. Goed nieuws voor mensen die een Tesla overwegen. Maar voor mensen die zojuist een Tesla hebben aangeschaft niet: je nieuwe auto is in een klap minder waard.

Voor consumenten kan dat om een paar duizend euro gaan, bij leasemaatschappijen en autoverhuurbedrijven om miljoenen. Bijvoorbeeld als je 100.000 Tesla's hebt gekocht, zoals Hertz in de Verenigde Staten had gedaan. Daarom maakte het bedrijf in januari bekend dat het bijna een derde van zijn elektrische vloot ging verkopen en in plaats daarvan weer zou kiezen voor benzineauto's.

Het Amerikaanse bedrijf verwacht door de afschrijving dit jaar omgerekend bijna 230 miljoen euro mis te lopen, schreef CNN. In Nederland is het aandeel Tesla's in de gehele vloot bij autobedrijven veel kleiner. De prijsverlagingen hebben hier dus een kleiner effect.