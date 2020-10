Schmidt en Hendrix kwaad op Nijhuis: 'Hij handelt niet volgens de regels'

Schmidt boos op arbiter Nijhuis: 'Hij handelt niet conform de regels' - NOS

De stoom kwam uit zijn oren bij PSV-trainer Roger Schmidt na het met 2-1 verloren uitduel met Vitesse. De Duitser had weinig goede woorden over voor arbiter Bas Nijhuis, die in blessuretijd eerst een strafschop toekende aan PSV en die beslissing vervolgens herriep. De coach was ontstemd dat PSV'er Jorrit Hendrix uiteindelijk geen strafschop kreeg, nadat de middenvelder door Vitesse-verdediger Eliazer Dasa in de rug werd gelopen. Na het laatste fluitsignaal ging Schmidt al op het veld verhaal halen bij Nijhuis. Die discussie liep zo hoog op dat Nijhuis de Duitse trainer dreigde een gele of rode kaart te geven.

Roger Schmidt kijkt ontevreden toe tijdens Vitesse-PSV - ANP

"Het is overduidelijk een regel dat de scheidsrechter geen strafschop (bij de VAR, red.) hoeft te controleren als er duidelijk een overtreding is gemaakt. Dit was geen geval waarvoor je naar de monitor hoeft te lopen. Dit had de arbiter moeten weten", foeterde Schmidt korte tijd later voor de NOS-microfoon. "De scheidsrechter stond bovendien op vijf meter van de overtreding. We hadden hier een punt verdiend", aldus de coach, die zich voor het eerst in PSV-dienst van zijn emotionele kant liet zien. Nijhuis: 'Blij dat ik ben gaan kijken' Nijhuis vertelde dat de VAR (Danny Makkelie in dit geval) iets anders had waargenomen dan hij zelf had gedaan. "Toen ben ik zelf gaan kijken en zag ik dat Dasa zijn handen niet had gebruikt bij het verdedigen van Hendrix, dat vond ik vervolgens te weinig voor een strafschop. Dus ik ben blij dat ik ben gaan kijken."

Nijhuis over veelbesproken VAR-moment: 'Heel blij dat ik ben gaan kijken' - NOS