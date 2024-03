'Brand in woning naast garage Vlaardingse loodgieter', bewoners naar ziekenhuis

In een huis in Vlaardingen heeft een grote brand gewoed. Drie bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio.

Volgens Rijnmond gaat het om een woning naast een garagebox van de Vlaardingse loodgieter die al vaker doelwit was van aanslagen. De woning is echter niet van hem, zegt een politiewoordvoerder.

Rond 01.45 uur was er volgens Rijnmond een explosie in de woning, waarna direct brand ontstond. Het pand is volgens de omroep vanbinnen helemaal uitgebrand. Het vuur is inmiddels geblust en de bewoners hebben elders onderdak gevonden, meldt de veiligheidsregio.

Aanslagen met vuurwerk

Bij de garagebox naast de woning die in brand stond, was volgens Rijnmond al eerder een explosie. Sinds april vorig jaar waren er meerdere aanslagen met zwaar vuurwerk op de loodgieter: bij zijn bedrijfspand, zijn bedrijfsauto's en zijn woning. Over een motief is niets bekend. Vorige week werd de woning van de loodgieter na een nieuwe explosie gesloten op last van de burgemeester.

De politie heeft inmiddels meerdere verdachten aangehouden. Vorige week stond voor het eerst iemand terecht die verantwoordelijk wordt gehouden voor een explosie bij het huis van de loodgieter.

Het Openbaar Ministerie eiste 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk tegen deze 27-jarige Rotterdammer. De rechter doet volgende week uitspraak.