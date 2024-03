Verkeerschaos door duizenden auto's bij carmeeting in Cuijk

Een carmeeting met volgens de politie duizenden auto's heeft tot verkeerschaos geleid in Cuijk (Brabant). De politie zette rond 23.00 uur meerdere straten af om nieuwe bezoekers tegen te houden, schrijft het Brabants Dagblad.

Onder andere de afslagen vanaf de snelweg A73 naar Cuijk waren vanaf 22.00 uur afgezet. Inmiddels zijn de afritten weer open.

Bij een carmeeting komen autoliefhebbers samen om hun, meestal gepimpte, auto's te showen. Bij de bijeenkomst in Cuijk waren vooral Duitse auto's aanwezig, met spoilers en ronkende motoren.

De meeting was volgens het Brabants Dagblad georganiseerd vanuit Duitsland. Eerder op de avond troffen de automobilisten elkaar in Kleef. Via TikTok en Instagram zouden ze de Sportlaan in Cuijk als nieuwe ontmoetingsplaats hebben doorgekregen.