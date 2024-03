Grote kraan voor bergen wrakstukken aangekomen bij brug Baltimore

Bij de ingestorte brug in Baltimore is een grote kraan aangekomen die tot 1000 ton kan hijsen. De hijskraan moet helpen bij het opruimen van de wrakstukken die in het water liggen.

De brug bij Baltimore stortte afgelopen week in nadat een containerschip tegen een pijler van het bouwwerk was gevaren. Zes mensen die op de brug aan het werk waren, raakten vermist. Inmiddels zijn er twee lichamen geborgen.

De wrakstukken in het water bemoeilijkten afgelopen dagen de zoektocht naar de overige vier vermisten. Bovendien is de haven van Baltimore hierdoor onbereikbaar geworden, die volgens schattingen van de staat Maryland goed is voor zo'n 15.000 directe banen.

Om de haven te heropenen, moet het puin uit het water worden gehaald. De gouverneur van de staat Maryland sprak vrijdag op een persconferentie van een complexe operatie. De gebroken brugdelen wegen volgens hem zo'n 4000 ton. Deze moeten verder in stukken worden gezaagd voordat ze uit het water kunnen worden getild.

'Gevoel van afsluiting'

De haven van Baltimore is niet alleen voor de staat Maryland van economisch belang, maar voor de hele Verenigde Staten, zei de gouverneur. "De haven verwerkt meer auto's en meer landbouwmachines dan welke andere haven in dit land dan ook."

Ook benadrukte de gouverneur het belang van het bergen van de lichamen van de bouwvakkers die nog worden vermist. "We moeten de families een gevoel van afsluiting geven." Als de wateromstandigheden het toelaten, zullen duikers opzoek gaan naar de vermisten.

President Biden heeft laten weten dat hij komende week een bezoek brengt aan Baltimore. De federale overheid heeft 60 miljoen dollar ter beschikking gesteld voor directe hulp.

Kranen en sleepboten

Voor de bergingsoperatie zijn zeven drijvende kranen, tien sleepboten, negen schepen, acht bergingsvaartuigen en vijf kustwachtboten beschikbaar, aldus de gouverneur. Een groot deel daarvan is afkomstig van de marine.

De kustwacht en marine zullen samen met experts bekijken hoe de brug het best in stukken kan worden gezaagd. De kustwacht zal vervolgens de wrakstukken van de brug en het containerschip weghalen.

Ondertussen wordt er ook al nagedacht over het bouwen van een nieuwe brug. Volgens de lokale autoriteiten wordt gekeken naar innovatieve ontwerp- en bouwmethoden zodat de brug snel kan worden opgeleverd.