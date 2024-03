Man (22) overleden na schietpartij in Rotterdam, andere man gewond

Een 22-jarige man uit Den Haag is overleden na een schietpartij in Rotterdam. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt de politie op X.

De schietpartij was vrijdagavond in de Rotterdamse wijk Kralingen. In de Lusthofstraat werden rond 20.00 uur twee slachtoffers gevonden, onder wie de man die uiteindelijk overleed. Het andere slachtoffer is een 25-jarige man, die gewond raakte aan zijn been. Ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat, is onbekend.

De politie doet onderzoek naar de schietpartij. In de Aegidiusstraat, op korte afstand van de Lusthofstraat, vonden agenten een huls. Mogelijk zijn de mannen daar beschoten. Er is nog niemand aangehouden.