Ondanks drie gemiste strafschoppen wint Benfica van hekkensluiter bij rentree Kökçü

Na de misser van Di María was het de beurt aan de Braziliaan Arthur Cabral. De spits koos dezelfde hoek als zijn Argentijnse ploeggenoot en schoot beter in, maar vond ook Souza op zijn pad. Cabral kreeg een herkansing, omdat verdedigers van Chaves te vroeg waren ingelopen.

Ook de derde poging ging mis: Cabral koos dezelfde hoek en Souza redde opnieuw. De Braziliaanse doelman waande zich al de held van de avond, tot hij twintig minuten voor tijd alsnog de beslissende treffer moest slikken. João Neves kopte een vrije trap door, buiten bereik van Souza: 1-0.

Benfica blijft door de zege de enige concurrent van koploper Sporting in de titelstrijd. Chaves, dat vorig jaar knap zevende werd, stevent af op degradatie.

Kökcü invaller

De in genade aangenomen Orkun Kökcü viel even later in, zijn eerste minuten na het relletje met trainer Schmidt, die de voormalig Feyenoorder uit de selectie zette na kritische uitlatingen in De Telegraaf.

Kökcü kwam in het veld voor een andere voormalig eredivisiespeler: David Neres (ex-Ajax). Oud-Feyenoorder Fredrik Aursnes speelde negentig minuten bij de club uit de hoofdstad.