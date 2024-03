FC Groningen neemt afstand van concurrent ADO, MVV luidt noodklok en wint

En dat terwijl het met de vorm van de aanvaller wel snor zit. Balk, vorige week al matchwinner tegen Telstar, maakte tegen Eindhoven acrobatisch de 0-2.

Noodlijdend MVV luidt noodklok, maar wint wel

Het Maastrichtse MVV verkeert financieel in zwaar weer. Algemeen directeur Laura van Leeuwen luidde voor het duel in Breda met NAC de noodklok.

De club kampt met een fikse schuld, verwacht dit seizoen ook met een tekort te zullen afsluiten. De club zag deze week bovendien een Amerikaanse overnamekandidaat afhaken. "Maastrichtse mensen komen meestal in actie als het vijf over twaalf is", vertelde Van Leeuwen vooraf bij ESPN. "En dat is het."