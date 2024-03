Paus niet bij traditionele Kruisweg vanwege broze gezondheid

Paus Franciscus is vanavond niet aanwezig bij de Kruisweg die ieder jaar traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvindt. Hij hoopt hiermee zijn krachten te sparen voor andere plechtigheden in de Paasweek, zegt het Vaticaan.

De 87-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk heeft al langer een broze gezondheid. Vorig weekend sloeg hij daarom op het laatste moment zijn preek op het Sint-Pietersplein ter ere van Palmpasen over. Aan de rest van de geplande activiteiten deed hij toen wel mee.

Het is het tweede jaar op rij dat de paus de Kruisweg overslaat. Vorig jaar deed hij dat vanwege het koude weer.

Processie

De Kruisweg is een traditionele processie bij het Colosseum waarbij christenen de lijdensweg van Jezus herdenken. Ook spreekt de paus een gebed uit. De ceremonie trekt ieder jaar tienduizenden gelovigen.

Het weekend van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen is altijd een druk weekend voor de paus. Gisteren waste en droogde hij de voeten van twaalf vrouwen in de gevangenis van Rome. Hij deed dat vanuit een rolstoel. Het voetenwas-ritueel op Witte Donderdag symboliseert nederigheid.