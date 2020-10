Kabinet gaat waarschuwen voor 'draconische maatregelen', morgen meer duidelijkheid

Het kabinet gaat morgen waarschijnlijk geen nieuwe coronamaatregelen bekendmaken. Wel geven premier Rutte en minister De Jonge dan een verklaring, waarin ze volgens Haagse ingewijden zullen waarschuwen voor 'draconische maatregelen' als mensen zich niet aan de regels houden.

Dat is duidelijk geworden na het Catshuisoverleg tussen een deel van het kabinet en zijn adviseurs, waaronder het RIVM. Beleidsmakers en experts overlegden zondagmiddag ruim twee uur over de mogelijke scenario's.

'Lockdown en avondklok'

Morgen geeft het kabinet meer duidelijkheid over de volgende stappen in de aanpak van de coronacrisis. Naar verwachting wordt het geen grote persconferentie met nieuwe maatregelen, omdat het volgens het kabinet nog steeds te vroeg is om het effect van de huidige beperkingen te zien. Volgens ingewijden zal er wel worden benadrukt dat mensen zich aan de maatregelen moeten houden.

Want als het aantal nieuwe besmettingen blijft stijgen, zal het kabinet zware maatregelen nemen. "Rutte heeft al vaker gezegd dat alle opties op tafel liggen", zegt politiek verslaggever Marleen de Rooy. "Ook een totale lockdown en een avondklok zijn maatregelen die het kabinet niet uitsluit als de cijfers blijven oplopen."