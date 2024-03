Hongersnood in Gaza: kinderen steeds verder in het nauw

Desperaat

Het kabinet maakte vandaag bekend dat Defensie in april opnieuw via airdrops voedselhulp gaat geven. In samenwerking met Jordanië en andere internationale partners én in overleg met Israël.

Maar Soeripto noemt het "theater". Ze zag in Egypte duizenden trucks staan. "Duizenden vrachtauto's met voedsel, met water, met medicijnen. Die worden maar mondjesmaat toegelaten in Gaza. Dus dat we dan met pallets uit de lucht dit probleem gaan oplossen, met geen enkele controle over de distributie, is gewoon onwerkelijk. Ik heb er geen woorden voor."

Een veilige distributie in Gaza is volgens Israël sowieso een probleem. Er ontstaan regelmatig chaos en vechtpartijen bij het uitdelen van voedsel. Maar, zegt Soeripto, "dat is het verhaal van de kip en het ei". "Er is zoveel behoefte, mensen zijn desperaat, dus dan wordt het lastig om die distributies echt gecontroleerd te doen. Ook als er bommen vallen. We moeten ervoor zorgen dat er meer dan genoeg voedsel en water naar binnen gaat, zodat die enorme behoefte daalt."

De VN-Veiligheidsraad heeft deze week opgeroepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren in de Gazastrook tijdens de ramadan. Soeripto pleit voor een permanent staakt-het-vuren. "Dan moet je ervoor zorgen dat je echt op grote schaal hulp naar binnen stuurt. Dat we dan vervolgens veilig en en gecontroleerd kunnen distribueren en dan gaan praten over de wederopbouw."