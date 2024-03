Sinner rolt Medvedev op in Miami en stuit in finale op Dimitrov

Het masterstoernooi van Miami ligt Jannik Sinner wel. De Italiaanse nummer drie van de wereld rolde in de halve finale de mondiale nummer vier Daniil Medvedev op in een uur en 11 minuten: 6-1, 6-2.

Daarmee neemt Sinner revanche op de nederlaag die hij vorig jaar leed tegen Medvedev in de finale van het prestigieuze toernooi in Florida. Toen won Medvedev met 7-5, 6-3.

In de finale in Miami stuit Sinner op Grigor Dimitrov, die in drie sets te sterk was voor Alexander Zverev: 6-4, 6-7 (4), 6-4.

'Ander persoon, andere speler'

Sinner staat voor de derde keer in vier jaar in de finale in Miami. Vorig jaar ging het mis tegen Medvedev en in 2021 hielden zenuwen de 22-jarige tennisser in de greep tegen de Pool Hubert Hurkacz.

"Soms denk ik terug en herinner ik me de dag voor die finale", vertelde Sinner op de baan na de zege op Medvedev. "Zweten, ik kon niet slapen. En nu ga ik veel beter met de situatie om." Sinner is, zegt hij zelf, een "andere speler en een ander persoon".

Dit jaar won hij zestien partijen, pakte hij zijn eerste grandslamtitel in Australië en verloor hij pas één partij. Dat was in de halve finales van Indian Wells, tegen Carlos Alcaraz.