Sinner rolt Medvedev in ruim uur op: revanche voor vorig jaar verloren finale Miami

In Miami is Sinner doorgegaan met wat hij het hele seizoen al doet: winnen en uitstekend tennissen. "Ik hoop dat ik zondag ook goed tennis kan spelen. Het is een mooie ervaring voor mij."

Medvedev niet beroerd

De cijfers 6-1, 6-2 zijn indrukwekkend. En dat terwijl Medvedev niet eens zo beroerd speelde. Maar zelfs als de Rus het initiatief had in de rally's, lukte het hem niet om het punt ook binnen te halen. Dat was vooral de verdienste van Sinner, die alles goed leek te doen. Hij serveerde prima, retourneerde nog sterker en vond ook als hij in nood was een oplossing.

Sinner lijkt Medvedev in de laatste jaren te zijn voorbij gestreefd. Vorig jaar in de finale in Miami boekte Medvedev nog zijn zesde zege op rij op Sinner. Daarna won Sinner vijf partijen op rij, waaronder de Australian Open-finale.

Sinner stuit in de finale op Grigor Dimitrov, die verrassend Alcaraz uitschakelde in zijn halvefinalepartij, of op Alexander Zverev.