Opnieuw elektriciteitscentrales in Oekraïne geraakt door drones en raketten

In het westen en midden van Oekraïne zijn opnieuw elektriciteitscentrales beschadigd door Russische raketten en drones. Er is onder meer een waterkrachtcentrale aan de Dnjestr-rivier geraakt. Volgens het Oekraïense leger zijn zeker tien regio's getroffen door bijna honderd drones en raketten.

Eind vorige week lanceerde Rusland een eerste reeks aanvallen op het elektriciteitsnet, in Zaporizja. Daar werd de grootste waterkrachtcentrale onder vuur genomen. Later volgden meer aanvallen. Alleen al in Kharkiv zitten 700.000 mensen regelmatig zonder stroom.

Stroomuitval

Persbureau AP meldt dat vijf mensen gewond zijn geraakt in de regio van de stad Dnipro, onder wie een meisje van 5. Het elektriciteitsnetwerk in zeker zes regio's is zwaar beschadigd. Netwerkbeheerder Ukrenergo schrijft op Telegram dat op meerdere plekken de stroomtoevoer noodgedwongen is afgesloten.

De grootste particuliere energiecentrale van Oekraïne, DTEK, meldt dat drie thermische elektriciteitscentrales zodanig beschadigd zijn dat ze nog maar de helft van de normale capaciteit kunnen opwekken. De aanvallen van Rusland lijken ook volgens DTEK steeds doeltreffender te worden.

Naast elektriciteitscentrales zijn ook olie- en gasinstallaties onder vuur genomen, meldt het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz.

Naar aanleiding van de jongste aanvallen roept de Oekraïense president Zelensky westerse landen opnieuw op om "snel en resoluut te reageren op de Russische bombardementen" door extra luchtafweergeschut te sturen.