Defensie gaat opnieuw vanuit de lucht voedselhulp geven aan Gaza

Defensie gaat volgende maand opnieuw humanitaire hulp aan Gaza geven via zogenoemde airdrops. In samenwerking met Jordanië en internationale partners wordt voedsel geleverd aan de bevolking. De droppings worden gedaan in overleg met Israël.

De demissionaire ministers van Defensie (Ollongren), Buitenlandse Zaken (Bruins Slot) en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Van Leeuwen) schrijven dat in een brief aan de Tweede Kamer.

"De humanitaire situatie in Gaza heeft een nieuw dieptepunt bereikt", melden de ministers. "Met name kinderen zijn extra kwetsbaar. De aanvoer van humanitaire steun voor de bevolking van Gaza, waarvoor de volledige medewerking van Israël een belangrijke voorwaarde is, is bij lange na niet voldoende. Ook de distributie binnen Gaza zelf schiet ruim tekort."

"Het verruimen en versnellen van toegang over land, waaronder het openen van meerdere grensovergangen, blijft de meest effectieve manier om op de benodigde schaal hulpgoederen aan Gaza te leveren", zeggen de ministers.

Gisteren droeg het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag Israël op om alles wat noodzakelijk is te doen om ervoor te zorgen dat basisvoorraden bij de Palestijnse bevolking in Gaza terechtkomen. In het vonnis staat dat Israël actie moet ondernemen om een ongehinderde levering van humanitaire hulp aan Palestijnen in heel Gaza te garanderen. Daarbij gaat het om voedsel, water, elektriciteit, medische benodigdheden en medische zorg.

Nederland werpt op grote schaal voedselpakketten af, samen met Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, België, Frankrijk, Duitsland, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. Die droppings worden gecoördineerd door Jordanië.

Nauwkeurigheid

Deze airdrops zijn niet zonder risico. Eerder deze maand ging het mis bij een voedseldropping boven het vluchtelingenkamp Al-Shati, ten westen van Gaza-stad. Vijf mensen kwamen om het leven en zeker tien mensen raakten gewond toen de parachute die werd gebruikt om de hulpgoederen uit de lucht te laten vallen niet opende. Bij die dropping was Nederland overigens niet betrokken.

In de brief zeggen de ministers dat "de schrijnende humanitaire situatie en wanhoop onder de bevolking" het risico op ongelukken verhogen. Om het risico te verkleinen wordt bekeken wat de meest geschikte locatie is om de dropping uit te voeren. Ook speelt het gewicht van de pakketten mee en wordt zorgvuldig gekeken naar het tijdstip en het weer.

"Als de nauwkeurigheid van de drop in het geding komt, dan wordt besloten deze niet uit te voeren", aldus de ministers.