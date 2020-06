Duitse elite-eenheid leger aangepakt vanwege rechts-extremisme

Na een reeks van rechts-extremistische incidenten en waarschuwingen van klokkenluiders gaat het ministerie van Defensie de Duitse elite-eenheid van het leger aanpakken, het Kommando Spezialkräfte (KSK). Een commando binnen het KSK wordt onmiddellijk opgeheven, internationale oefeningen per direct geschrapt. Elitesoldaten die op dit moment in het buitenland zijn worden teruggehaald naar Duitsland.

Het KSK kwam de afgelopen jaren steeds in het nieuws door rechts-extremistische voorvallen. Drie jaar geleden kwam het verhaal naar buiten dat KSK-soldaten op feestjes de Hitlergroet brengen en naar extreemrechtse muziek luisteren. In de afgelopen tijd werd onder meer een KSK-militair opgepakt omdat hij thuis een wapenarsenaal had aangelegd en zich zou voorbereiden op een aanslag.

'Cultuur van wegkijken'

Een officier in de eenheid stuurde begin juni een brandbrief naar de minister van Defensie waarin hij schreef dat er een cultuur van wegkijken heerste. Rechts-extremistische opvattingen zouden worden genegeerd en zelfs getolereerd.

Een van de opleiders zou openlijk neonazi zijn en zich de bijnaam Y-88 hebben gegeven, 88 staat voor 'Heil Hitler', met de h als achtste letter van het alfabet. De opleider werd pas na ruim tien jaar ontslagen. Het zijn volgens de officier geen uitzonderingen. Hij deed een beroep op de minister om het 'niet te dempen moeras' aan te pakken.

Het ministerie heeft het KSK een lijst met meer dan 60 eisen voor hervormingen voorgelegd. Niet alleen wordt de eenheid opgeheven en zijn internationale missies geschrapt, ook worden alle soldaten opnieuw bevraagd over hun opvattingen.

Verder komt er meer toezicht op de opleiding en worden de wapenvoorraden strenger gecontroleerd. Bij controles is gebleken dat tienduizenden stuks munitie en kilo's explosieven kwijt waren. Ook moet de militaire inlichtingendienst gaan samenwerken met de 'gewone' geheime dienst.

Zelfreinigend vermogen

Het probleem met rechts-extremisme speelt al lang en er moet nu echt wat veranderen, vindt het ministerie. "Als het KSK niet bewijst dat ze een zelfreinigend vermogen heeft, dan is het de vraag of het in deze vorm moet blijven bestaan", schrijft staatssecretaris Tauber van Defensie in de brief aan de Bondsdag. De eenheid heeft tot oktober om verbeteringen door te voeren.