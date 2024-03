Minister boos over opgedoken nieuwe bangalijst: 'Bijzonder walgelijk'

Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs is boos dat er opnieuw een bangalijst van Utrechtse studentes is opgedoken. Volgens hem bewijst het dat er ook in het studentenleven werk aan de winkel is voor een cultuurverandering. Dergelijke lijsten zijn "bijzonder walgelijk en totaal onacceptabel", zegt Dijkgraaf.

Vanochtend werd duidelijk dat er een lijst circuleert met daarop namen, foto's en telefoonnummers van de studentes. In het bestand worden jonge vrouwelijke studenten beoordeeld op hun uiterlijk. Daar staat seksistisch commentaar bij. Van wie de lijst komt is niet duidelijk. Het Utrechtsch Studenten Corps (USC) zegt dat de afzenders geen leden zijn van het corps. Twee weken geleden verscheen een andere lijst, waarachter leden van het USC zaten.

Burgemeester Dijksma van Utrecht noemt het "uiterst pijnlijk" dat er nu een tweede lijst is opgedoken. "Ongeacht de herkomst ervan is het tot object maken en vernederen van vrouwen enorm schadelijk en ronduit misogyn", zo klinkt het. Ze vindt het van groot belang dat alle feiten boven tafel komen, "zodat de mensen die hierachter zitten gestraft kunnen worden."

'Zeg er iets van'

Demissionair minister Dijkgraaf wijst ook naar de rol van mensen in de omgeving die er niets over durven te zeggen. Hun rol is volgens hem cruciaal. "Daarom roep ik alle studenten op om op te staan en uit te spreken dat dit totaal over alle grenzen gaat." Volgens Dijkgraaf is het belangrijk om ook in het studentenleven seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld aan te pakken. "Het gaat om de veiligheid en gelijkwaardigheid van studenten."

Vorig jaar werd er een akkoord gesloten tussen studenten uit het mbo, hbo en wo om de cultuurverandering te realiseren. Dijkgraaf zegt dat voor zo'n cultuurverandering moed nodig is. "Want het is niet altijd makkelijk en gezellig om je uit te spreken binnen de cultuur van studentenverenigingen."

De minister wijst erop dat hij ook op onderwijsinstellingen de veiligheid wil vergroten. Er komt onder meer een wettelijke zorgplicht en de klacht- en meldvoorzieningen worden verbeterd, zegt hij.