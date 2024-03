Drugsbaron 'Dikke Nordin' vanuit Dubai uitgeleverd aan België

De Antwerpse drugscrimineel 'Dikke Nordin' wordt uitgeleverd aan België. Hij is met een militair vliegtuig vanuit Dubai onderweg naar België, melden Belgische media.

De 36-jarige Nordin El H. wordt verdacht van cocaïnehandel, illegale wapenhandel en drugsgeweld. In 2016 vluchtte hij naar de Verenigde Arabische Emiraten.

El H. begon vijftien jaar geleden als uithaler van drugs uit schepen in de haven van Antwerpen voor de Nederlandse crimineel Gwenette Martha. Daarna ging hij in de leer bij de Amsterdamse drugsbaron Samir Bouyakhrichan, die de bijnaam Scarface had.

Na diens liquidatie werkte hij zich op tot een van de spilfiguren in de Antwerpse cocaïnehandel. Vanwege zijn ronde lichaamsbouw en de Antwerpse wijk waar hij opgroeide kwam hij bekend te staan als 'Dikke Nordin van den Dam'.

Frank de Tank

De zaken liepen voor hem voorspoedig tot El H. in 2017 ruzie kreeg met zijn uithaler, bodybuilder en ex-portier Frank de Tank. Die had een voorschot van 400.000 euro gekregen voor het uithalen van een partij cocaïne, wat niet gelukt was. Hij weigerde het voorschot terug te betalen en daarna was er een geweldsexplosie in Antwerpen en omstreken.

Het ouderlijk huis van El H. werd beschoten met een machinegeweer en er ontploften twee brandbommen tegen de gevel van het huis van Frank de Tank in Brecht. Dikke Nordins moeder zag haar BMW in vlammen opgaan en ook bij de woning van een concurrerende drugsfamilie in Antwerpen ontploften granaten.

'Vrijhaven voor criminelen'

El H. zat inmiddels al lang en breed in Dubai. Daar werd hij vier jaar geleden ook al eens opgepakt, maar kwam toen vrij op borgtocht. In de herfst van vorig jaar werd hij opnieuw aangehouden. De Belgische justitie heeft sindsdien druk op de VAE uitgeoefend om hem aan België uit te leveren.

"Dubai had lange tijd de reputatie van vrijhaven voor criminelen. Dat is een verkeerd signaal, we kunnen ons daar niet bij neerleggen en we hebben daar hard op gewerkt", zegt minister van Justitie Paul Van Tigchelt.

Tegen Dikke Nordin lopen zeven zaken, variërend van grootschalige cocaïnehandel tot illegale wapenhandel en drugsgeweld. Zijn advocaten proberen de rechtsgang te rekken door iedere keer wrakingsverzoeken in te dienen bij de rechtbank. Onlangs werden drie van de wrakingsverzoeken afgewezen.