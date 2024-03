Gemeenten op achterste benen over ontbreken overleg asielopvang in hotels

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zal de komende maanden versneld zo'n 3300 statushouders onderbrengen in hotels, noodzakelijk om de asielopvang te ontlasten. De nood is volgens het COA zo hoog dat er geen andere mogelijkheid meer is dan het huren van hotels.

Inmiddels worden zo'n 5700 asielzoekers en statushouders opgevangen in hotels, op 60 verschillende locaties in het hele land. De meeste grote hotelketens verhuren kamers aan het COA.

Gemeenten en bewoners voelen zich door de opvang in hotels steeds vaker overvallen, zo blijkt. Het COA laat volgens verschillende gemeenten vaak kort van tevoren weten dat ze asielzoekers of statushouders in een hotel in de gemeente plaatsen. In de gemeente Castricum kreeg de burgemeester kort van tevoren te horen dat er tachtig statushouders zouden worden geplaatst in het Van der Valkhotel Akersloot naast de snelweg A9.

"We voelden ons overvallen, gepasseerd", zegt wethouder in Castricum, Roel Beems. "Staatssecretaris Eric van den Burg beloofde in zijn Kamerbrief dat het allemaal in goed overleg zou gebeuren. Maar er was geen overleg."

Kamerverhuur

Rutger Groot Wassink, voorzitter van de Tijdelijke commissie Asiel en Migratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kan zich wel voorstellen dat de gang van zaken mogelijk tot opgetrokken wenkbrauwen leidt bij sommige gemeenten. "Als het zonder overleg gebeurt."

De VNG ziet de grote nood en het enorme tekort aan opvangplekken, "maar het is wel verstandig, en ik neem ook aan dat het COA dat doet, om mensen te plaatsen in samenspraak met het gemeentebestuur".

Het COA meent dat er geen vergunning van de gemeente nodig is omdat het gaat om "mensen die in Nederland mogen blijven en ook zelf een hotelkamer zouden kunnen huren".

Maar de wethouder in Castricum ziet dat anders: "Nu is het kamerverhuur, maar als ze langer blijven wordt het bewoning. Dan wordt het hotel op een andere manier gebruikt dan de bedoeling is. En dan moeten we kijken hoe we dan gaan handhaven."