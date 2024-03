Rabbijn doet aangifte vanwege geweld tegen hem bij Utrechts winkelcentrum

De Utrechtse rabbijn Aryeh Leib Heintz heeft aangifte gedaan bij de politie vanwege geweld tegen hem. Hij zegt dat hij vanmiddag is belaagd bij het Utrechtse winkelcentrum Overvecht.

Volgens de vrouw van de rabbijn, Bracha Heintz, kwam er op straat een man naar de rabbijn toe die hem vroeg wat hij daar deed als Jood. "Toen zei mijn man niets, wat moest hij antwoorden?" Ze zegt daar haar man door de belager op zijn hoofd is geslagen.

Daarna ging de rabbijn snel een winkel in voor zijn eigen veiligheid, zegt Heintz.

Politie onderzoekt de zaak

De politie zegt de zaak te onderzoeken en bevestigt dat er aangifte is gedaan. Wie de man is die geslagen zou hebben, weet de politie nog niet. Er zijn camerabeelden veiliggesteld die worden bekeken.

Burgemeester Dijksma heeft haar afschuw uitgesproken over het incident "en het antisemitisme dat in mijn stad de kop opsteekt". Ze zegt dat er voor intolerantie en geweld geen plek is in Utrecht. "Ik roep iedereen dan ook op om verdraagzaam te zijn."

Dijksma staat in nauw contact met de rabbijn en de Joodse gemeenschap en met politie en OM. "Alles is er nu op gericht om de dader zo snel mogelijk te pakken", zegt ze in de verklaring.

Vorig weekend werd een optreden van zangeres Lenny Kuhr, die Joods is, verstoord door pro-Palestijnse activisten. Woensdag werd een vrouw uit Amstelveen van wie de dochter in het Israëlische leger dient, lastiggevallen op haar woonadres. Demissionair premier Rutte zei gisteren dat het "echt de verkeerde kant op gaat" met het toenemend antisemitisme in Nederland.