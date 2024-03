Louis Gossett Jr, de eerste zwarte Oscarwinnaar voor beste mannelijke bijrol, overleden

Dat hij die rol kreeg, kwam door een opeenstapeling van toevalligheden. Jack Nicholson had het aanbod om Foley te spelen afgeslagen en andere (witte) acteurs die de producenten wilden, bleken destijds niet beschikbaar.

Het verhaal gaat dat een scenarioschrijver onderzoek deed bij een marinebasis in Florida en toen opmerkte dat de beste drillinstructeurs Afro-Amerikanen waren. Vervolgens zou zijn besloten dat zwarte acteurs auditie mochten doen. Gosset Jr. deed dat en werd uiteindelijk gecast voor de rol die hem de meeste bekendheid opleverde.

"De Oscar gaf me de mogelijkheid om goede rollen te kiezen in films als Enemy Mine, Sadat en Iron Eagle, zei Gossett in het boek 50 Oscar Nights van Dave Karger. Wel merkte hij eens op dat hij ondanks de winst van een Oscar toch nog steeds werd ingehuurd om bijrollen en geen hoofdrollen te spelen.

Prostaatkanker

Gossett Jr. begon met acteren op 17-jarige leeftijd en was tot het laatste moment actief. Op de filmsite IMDb staan 212 titels van films en series waarin hij speelde, waarvan er nog 12 niet zijn uitgebracht. Een bekende recente film waarin hij speelde was de remake van The Color Purple. Daarvoor kreeg hij, samen met andere castleden de Screen Actors Guild Award, een film- en televisieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door leden van de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA.

Louis Cameron Gossett, zoals zijn volledige naam luidde, werd op 27 mei 1936 geboren in de wijk Coney Island in het stadsdeel Brooklyn, New York, als zoon van Louis, die portier was, en Hellen, een verpleegster. Later voegde hij Jr. aan zijn naam toe uit respect voor zijn vader.

Gossett worstelde de jaren na zijn Oscaroverwinning met een alcohol- en cocaïneverslaving. In 2010 kmaakte hij bekend dat hij prostaatkanker had, waarover hij zei dat de ziekte in een vroeg stadium was ontdekt.