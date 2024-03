Failliete meubelmaker Pastoe overgenomen door Nederlandse designbedrijven

Meubelbedrijf Pastoe maakt een doorstart. De 110-jarige meubelmaker ging vorige maand failliet. Vandaag maakten de Nederlandse designbedrijven Moooi en RSGA Design bekend dat ze samen Pastoe overnemen.

Het van oorsprong Utrechtse Pastoe werd in 1913 opricht. Na de Tweede Wereldoorlog werd het bekend door lichte, strakke designmeubelen in een tijd dat Nederlandse huiskamers nog gekenmerkt werden door zware meubels en bloemetjesgordijnen.

Als toonbeeld van Dutch Design deed Pastoe het decennialang goed. Toch zakte het bedrijf afgelopen tien jaar geleidelijk weg en liepen de schulden op van ruim 2 miljoen euro in 2014 naar bijna 7 miljoen euro in 2021.

De coronacrisis veroorzaakte extra tegenslag. De productiekosten stegen en door de lange levertijden van materiaal werd het moeilijker voor het bedrijf om aan de vraag te voldoen. Vooral een belastingschuld deed Pastoe uiteindelijk de das om.

Groeikansen

De nieuwe eigenaren hebben samen een nieuw bedrijf opgericht voor de overname: Pastoe Furniture BV. Vanuit dat bedrijf zal gekeken worden welke meubels uit de collectie binnenkort weer geproduceerd gaan worden. De verkoop zal via Moooi en RSGA Design gaan.

"Pastoe is een oer-Nederlands merk met internationale allure", schrijft RSGA Design-oprichter Titus Darley. "Door de samenwerking met Moooi zijn we in staat om Pastoe weer gezond te maken zodat het weer de positie krijgt die deze unieke meubelcollectie verdient." Dat willen de bedrijven onder meer doen door de meubels over de hele wereld te gaan verkopen. "Dit geeft nieuwe mogelijkheden en duidelijke groeikansen voor het merk."

Wat de doorstart precies betekent voor de voormalige leveranciers, klanten en verkopers van Pastoe is nog onduidelijk. De nieuwe eigenaren willen op korte termijn met ze in gesprek.