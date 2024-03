Festivalseizoen is geopend: weer hogere prijzen, 'maar publiek blijft komen'

Dansen op je favoriete muziek, muntjes inleveren voor een pilsje en lange rijen voor de dixies. Vandaag wordt het festivalseizoen afgetrapt met onder andere Paaspop en DGTL. Ook dit jaar zijn bij veel festivals de prijzen flink gestegen. Ticketprijzen zijn gemiddeld 9 procent hoger dan vorig jaar, blijkt uit een inventarisatie van ANP.

Festivals kampen met stijgende prijzen. Zo werden er afgelopen jaar nieuwe cao-afspraken gemaakt waardoor de kosten voor personeel omhoog gingen en is de inkoop van onder andere geluidsinstallaties, infrastructuur en alcohol duurder geworden.

Vorig jaar tikte Lowlands als eerste Nederlandse festival de 'mijlpaal' van een ticketprijs van 300 euro aan voor het hele weekend. Dit jaar kost zo'n kaartje nog eens 25 euro extra. Bezoekers lijkt het niet uit te maken: het festival was al snel helemaal uitverkocht. Ook andere (grote) festivals zien prijsstijgingen. Zo kost een kaartje voor Pinkpop dit jaar 290 euro, 15 euro meer dan vorig jaar. Voor Paaspop betaal je 30 euro meer dan een jaar geleden.

Beloning artiesten

De gemiddelde prijsstijging valt nog mee, vindt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. "Artiesten worden er bijvoorbeeld ook niet goedkoper op. De afgelopen tien jaar is hun gage wel met 20 à 30 procent gestegen. En we willen zelf ook steeds meer beginnende artiesten fatsoenlijk betalen voor hun optreden."

Een andere kostenpost zijn de vergunningen. Zo moeten organisaties een vergunning krijgen om een weiland als parkeerplaats te mogen gebruiken, zegt Schans. Zo moet er onderzoek worden gedaan of er geen vogels in het gras aan het broeden zijn, wat volgens Schans zo 30.000 euro kan kosten.

Niet alle prijsstijgingen worden in de tickets doorberekend, zegt Schans. Ook de muntjes voor het eten en drinken zullen op veel plekken duurder zijn. Dit komt ook doordat dit jaar de accijns op alcohol omhoog is gegaan.

Gratis festivals

Niet alle festivals hebben de optie de hogere kosten door te rekenen in de ticketprijzen. "Het is bijna onmogelijk om gratis festivals te organiseren", zegt Martijn Mulder, onderzoeker livemuziek bij Hogeschool Rotterdam. "Op het moment dat subsidie niet verhoogd wordt of zelfs wordt teruggeschroefd, dan is het niet of nauwelijks vol te houden."

Om deze reden stopten enkele festivals, zoals Parkpop, ermee. "Die festivals vinden het risico te groot, omdat de marges te klein zijn," zegt Schans. Andere festivals zoeken naar oplossingen om nog door te kunnen gaan. Bier op Appelpop werd duurder zodat het festival toch kostendekkend zou zijn. En het Bevrijdingsfestival kan voorlopig doorgaan met extra geld van de overheid.

"Deze festivals hebben nog een extra uitdaging," zegt Mulder. "Als het slecht weer is, blijven mensen weg. Met als desastreus gevolg dat de baromzet minimaal is."

Dit is anders dan bij festivals waar iemand een hoge ticketprijs heeft betaald, zegt de onderzoeker. Sommige van de betaalde festivals doen nog iets extra's: zij bieden VIP-tickets aan met allerlei extraatjes om meer geld binnen te krijgen. Zo kost een Ultimate VIP-ticket voor een weekendje Paaspop zo'n 900 euro. De tickets zijn allemaal verkocht.

Publiek blijft komen

Schans maakt zich overigens geen zorgen over de alsmaar stijgende festivalprijzen. "Ik dacht eerst dat mensen minder aan cultuur zouden willen uitgeven, maar het publiek blijft komen en is dus bereid om die hogere prijs te betalen. Van wat ik hoor van internationale collega's is Nederland nog steeds niet extreem duur."

"Mensen willen ook meer geld uitgeven aan 'belevingen en ervaringen' in plaats van aan spullen en vastgoed. De rek is er nog niet uit dus."