Jongen (14) aangehouden voor poging overval op tankstation in Den Bosch

Een 14-jarige jongen uit Den Bosch is aangehouden omdat hij had geprobeerd een tankstation in de stad te overvallen. Hij heeft zichzelf aangegeven bij de politie, waar hij ook heeft bekend.

De overval was vorige maand. De dader liep met een wapen het tankstation binnen en eiste geld. De medewerker van het tankstation had direct door dat de overvaller bijzonder jong was, zegt de politie.

Ze weigerde hem iets mee te geven. Na enige aarzeling ging de jongen er vervolgens zonder buit weer vandoor, schrijft Omroep Brabant.

'Te heet onder de voeten'

De politie deelde begin deze maand foto's van de verdachte. Nadat deze week ook bewakingsbeelden waren getoond in een regionaal opsporingsprogramma, meldde hij zich. "Kennelijk werd het de verdachte hierdoor te heet onder de voeten en besloot hij zichzelf aan te geven", aldus de politie.

De verdachte is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij de behandeling van zijn zaak thuis mag afwachten.