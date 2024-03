Hockeysters SCHC moeten tegen Belgen hard werken voor halvefinaleplek in EHL

Makkelijk ging het zeker niet voor de ploeg van Lucas Judge. De hockeysters uit Gent, al drie keer op rij landskampioen van België verzetten zich kranig, ze bleven ingegraven rond de cirkel.

Daar doorheen hockeyen was "heel moeilijk", zei Mette Winter na afloop. "Je zag het in het begin van de tweede helft dat we balverlies hadden, omdat we zo graag wilden. Maar uiteindelijk bleven we kalm en zochten we naar de juiste passes."

SCHC had wel continue het overwicht, maar tot veel echte kansen leidde het niet. "We hadden veel penetraties de cirkel in en slechts twee goals. We kunnen daar meer uithalen. We moeten hongeriger zijn voor de goal, met meer communicatie", was de analyse van Winter.

Twee goals Jansen

SCHC kwam dankzij Jansen na twaalf minuten spelen in het eerste kwart overtuigend op voorsprong nadat zij een strafbal binnensleepte. De gedreven Gentse hockeysters waren niet bang voor de koplopers uit de Nederlandse Hoofklasse en kwamen vroeg in het tweede kwart terug in de wedstrijd.

De ervaren Alix Gerniers reageerde in de rebound van een strafcorner alert en maakte de 1-1 met een tip-in.