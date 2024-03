Het 'mooiste bos van Nederland' is een schatkamer van biodiversiteit

De experts hebben wel hoop voor de toekomst, omdat ze een kentering zien. Staatsbosbeheer heeft van veel wilde populaties exemplaren veiliggesteld en vermeerdert deze onder andere in de genenbank in de Flevopolder. Plantgoed uit deze zaden is al enige tijd op de markt, met een certificaat van 'autochtone herkomst'. Dankzij dit kweekprogramma worden er jaarlijks nu bijna drie miljoen afstammelingen van wilde bomen en struiken teruggeplant in het Nederlandse landschap, schat Van Loon.

'Een oud bos kun je niet planten'

Toch worden met de 'Bossenstrategie' van het Klimaatakkoord op nog grotere schaal bomen geplant van andere herkomst. Tussen 2020 en 2030 zouden er in Nederland circa 185 miljoen bomen bij moeten komen, met de bedoeling zo extra CO2 op te nemen. In de strategie zou nog veel beter nagedacht kunnen worden over welke bomen op welke plek horen te staan, vinden de experts.

Maes waarschuwt vooral voor aanplant van gebiedsvreemde soorten tegen de laatste resten authentiek bos - zoals ook bij het Savelsbos is gebeurd. Zaden van andere soorten waaien dan de oude boskernen in, en lichtminnende zeldzame soorten kunnen in de verdrukking raken. De karakteristiek van het eeuwenoude bos dreigt verloren te gaan, zegt Maes, en daarmee onze laatste referenties van de natuurlijke samenstelling van dergelijke bos.

"De bewustwording over het belang van de oude bosrelicten is sterk gegroeid", zegt Van Loon. "Maar beleid om ze te beschermen bestaat nog niet", zegt Maes. "Een bos als het Savelsbos is het resultaat van een heel lange ontwikkeling. Dat kun je niet aanplanten. Dat kun je alleen beschermen."

Afgelopen week was de première van de film Eeuwige Bossen, over het levenswerk van Maes, Van Loon en andere bospioniers.