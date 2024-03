Leider Noord-Ierse DUP weg om seksueel wangedrag-aanklacht

De leider van de pro-Britse DUP in Noord-Ierland is opgestapt omdat hij is aangeklaagd vanwege seksueel wangedrag. Jeffrey Donaldson is door zijn partij ook geschorst als lid. Volgens Donaldson gaat het om gebeurtenissen die zich een tijd geleden hebben afgespeeld.

Volgens de politie, die verder geen namen noemt, is een 61-jarige man aangeklaagd vanwege "niet-recente" zedendelicten. De BBC meldt dat het onder meer gaat om verkrachting.

Een vrouw van 57 is ook aangeklaagd, vanwege medeplichtigheid. Ze moeten allebei op 24 april voor de rechter komen. Verdere details zijn niet bekend. Gavin Robinson neemt voorlopig het stokje van Donaldson over.

Donaldson leidde de protestantse Democratic Unionist Party (DUP) sinds 2021, daarvoor zat hij bijna 25 jaar lang in het Noord-Ierse parlement. Bij de verkiezingen een jaar later verloor de DUP de verkiezingen van de katholiek-republikeinse Sinn Féin.

Jarenlang zonder regering

Het duurde daarna twee jaar voor er een regering gevormd kon worden, door onvrede over de afspraken die er waren gemaakt over de positie van Noord-Ierland in Groot-Brittannië na de brexit. Daardoor zaten de bijna twee miljoen inwoners van Noord-Ierland lange tijd zonder een functionerende regering. Dat leidde tot stakingen door onder meer artsen, zorgmedewerkers en andere medewerkers van de publieke sector.

De Britse regering zegde de Noord-Ieren ruim drie miljard pond toe, maar alleen als er een regering gevormd zou worden. De impasse eindigde eind januari, toen Sinn Féin en de DUP uiteindelijk toch een coalitie vormden.