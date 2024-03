Buurman zet muur van zandzakken neer na explosies Schiedam

Een opvallend gezicht aan de Heelmeesterstraat in Schiedam: naast een dichtgetimmerde woning van een drugscrimineel staan acht grote zakken gevuld met zand. De buurman is bang voor een nieuwe explosie, met schade aan zijn huis tot gevolg. De zandzakken geven hem een veiliger gevoel.

"Ik wil niet nog een keer scheuren in mijn muur hebben", zegt de 61-jarige Schiedammer. Hij is bang geworden voor explosies bij het huis van zijn buurman René F., die zelf vastzit: in december kreeg hij een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd voor betrokkenheid bij een drugslab op Goeree-Overflakkee.

In december was de eerste explosie bij de woning van F., deze maand was er nog een. Tegen de drugscrimineel loopt nog een andere zaak rond een vergismoord in 2014 waarbij ggz-directeur Rob Zweekhorst werd doodgeschoten. F. zou de opdrachtgever zijn geweest. Zelf ontkent hij betrokkenheid.

Tekeningen

Het totale gewicht van de zakken is zo'n 8000 kilo. Vanuit de woning van F. ziet de muur van zandzakken er somber uit, maar aan de binnenkant is deze versierd met vrolijke tekeningen, ingekleurd door de kleinkinderen van de bezorgde buurman.

"We willen van de nood een deugd maken. Een glimlach bij de omwonenden proberen te halen", zegt hij tegen de regionale omroep Rijnmond. Komend paasweekend worden de tekeningen nog verder ingekleurd.