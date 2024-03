Ontsnapt edelhert loopt over de markt in Drunen

Een ontsnapt edelhert liep vanmorgen door het Brabantse dorp Drunen. Het hert werd ontdekt bij een basisschool en sloeg op de vlucht nadat er een poging was gedaan het dier te verdoven.

"Ik stond met een collega te kletsen toen we het dier langs het raam zagen lopen", zegt een leerkracht van basisschool De Duinsprong. "Niet iets wat je iedere dag ziet."

Vanaf de basisschool liep het hert verder, richting het centrum. Omstanders wisten het dier in te sluiten en een dierenarts probeerde het te verdoven. "Als het pijltje eenmaal in zijn kont zit, duurt het even voordat het begint te werken", zegt een medewerker van de dierenambulance tegen Omroep Brabant. "Door het prikje schrok het hert en vluchtte het weg."

Omstanders in het centrum van Drunen sloten het dier in (de verdoving begon te werken) en het dier is naar de hertenopvang in Helvoirt gebracht.

'Niet uit het wild'

Medewerkers van de dierenambulance denken dat het dier is ontsnapt uit een hertenhouderij. De leerkrachten van basisschool De Duinsprong denken dat het dier over de duinen is gekomen vanuit het nabijgelegen dorp Cromvoirt.

"De kans dat het dier uit het wild komt is klein", zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. "Sinds 2016 komen er geen vrije wilde herten voor in Noord-Brabant."