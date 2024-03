Opnieuw mensen opgepakt wegens aanslag in Moskou

De veiligheidsdienst van Tadzjikistan heeft negen Tadzjieken aangehouden die contact zouden hebben gehad met de terroristen die vorige week een bloedbad aanrichtten in de Crocus City Hall bij Moskou. Dat zegt een anonieme bron van de dienst tegen persbureau Reuters.

De negen hebben volgens de anonieme bron ook een link met de terreurgroep IS.

Kort na de aanslag werden door Rusland vier verdachten opgepakt. Zij zouden de aanslag hebben gepleegd. Ook deze verdachten zijn Tadzjiekse staatsburgers. Zondag verschenen ze in de rechtbank. Ze vertoonden tekenen van ernstige mishandeling. In totaal zouden door Rusland elf mensen zijn opgepakt. De zeven anderen zijn nog niet voor de rechtbank verschenen.

Tadzjikistan, dat goede banden met Rusland onderhoudt, heeft de families van de mogelijke daders bijeengebracht "voor ondervraging".

Rusland meldde gisteren de aanhouding van nóg een verdachte. Die was mogelijk betrokken bij het financieren van de aanval.

ISIS-K

Bij de aanslag op de Crocus City Hall vorige week kwamen meer dan 140 mensen om het leven. ISIS-K, de Afghaanse tak van de terreurgroep, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. ISIS-K is al jaren actief in Tadzjikistan.

De terreurgroep ronselt onder andere ook Tadzjiekse arbeidsmigranten in Rusland. Door de leefomstandigheden van Tadzjieken in en buiten Tadzjikistan lijkt IS voor sommigen een aantrekkelijk alternatief, volgens experts.