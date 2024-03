Door Liverpool en Bayern begeerde Alonso blijft coach bij Leverkusen

Alonso, die tijdens zijn spelerscarrière onder meer voor Real Sociedad, Liverpool, Real Madrid en Bayern München uitkwam, stapte eind 2022 in als trainer bij Leverkusen. Het werd zijn eerste grote klus. Hij werd vorig seizoen met Leverkusen zesde in de competitie.

Superseizoen

Dit seizoen verrast Leverkusen vriend en vijand. Leverkusen staat tien punten los van Rekordmeister Bayern München, met nog slechts acht wedstrijden te gaan.

Leverkusen pakte in de gehele clubhistorie slechts twee prijzen: de DFB-Pokal in 1993 en de UEFA Cup in 1988. Dit seizoen zit de club ook nog in het Duitse bekertoernooi en de Europa League.