Politie onderzoekt nieuwe 'bangalijst', Utrechts corps ontkent betrokkenheid leden

In het bestand dat veelvuldig via WhatsApp wordt gedeeld zijn foto's en mobiele nummers te zien van studentes. In korte teksten worden seksuele ervaringen van mannelijke studenten met deze vrouwen beschreven. Het is niet duidelijk of de teksten verzonnen zijn. De NOS heeft de meeste namen en foto's op de lijst kunnen linken aan bestaande vrouwen die in Utrecht wonen of hebben gewoond.