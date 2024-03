Normaal kun je met Pasen over de hoofden lopen, maar nu is het rustig in Jeruzalem

Het paasweekend is normaal gesproken zeer druk in Jeruzalem. Duizenden rooms-katholieken en protestanten uit de hele wereld lopen in het voetspoor van Jezus over de Via Dolorosa - de lijdensweg - en bezoeken de Heilig Grafkerk, op de plek waar Jezus gekruisigd werd.

Maar in de Goede Week en met Pasen blijven de buitenlandse gelovigen weg wegens de spanningen in Jeruzalem en het geweld op de bezette Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Het is veel stiller dan normaal in de christelijke wijk, die economisch sterk afhankelijk is van toerisme en de bedevaart uit het buitenland. Ook Nederlandse christenen hebben massaal afgezien van een reis naar het Heilige Land.

"Rond deze tijd hebben we altijd een aantal boekingen van groepsreizen en individuele reizen naar Israël. Dit jaar niet", zegt Jan van den Bosch, eigenaar van christelijk reisbureau Beter Uit in Alphen aan den Rijn. "Het risico is te hoog en de sfeer is er ook niet naar. We hebben honderden reizen moeten annuleren."

Negatief reisadvies

"Ik ben door de jaren heen 150 keer naar Israël geweest. Met Pasen kun je altijd over de hoofden lopen, zo druk is het", zegt Van den Bosch, die oprichter en lange tijd presentator was van de EO-jongerendag. "Ons kantoor in Israël heeft dit jaar niets te doen. Er komen enkele diehards uit Amerika, maar daar houdt het mee op."

Reisorganisaties die zich richten op rooms-katholieke bedevaartgangers bevestigen dit beeld. "We organiseren geen reizen nu. Niemand durft te gaan", zegt Jos van Bussel van Christoffel Reizen in Den Bosch. Dat geldt al sinds het negatief reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor Israël van kracht werd na de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober.

Van Bussel merkt wel dat er een behoefte is onder zijn klanten, vooral om de christelijk-Palestijnse touroperators te helpen. "Ze hebben een moeizaam bestaan. Veel bedrijven in de toeristische sector daar overleven dit niet. In het verleden hebben we ze financieel gesteund, want we willen dat de reisinfrastructuur behouden blijft. Het blijft lastig."