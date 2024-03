Simons krijgt steun Leipzig-trainer na kritiek Koeman: 'Geef hem juiste rol'

RB Leipzig-trainer Marco Rose heeft het opgenomen voor zijn pupil Xavi Simons. De Oranje-international kreeg afgelopen week kritiek van bondscoach Ronald Koeman dat hij teveel balverlies leed tijdens het oefenduel met Schotland, dat met 4-0 werd gewonnen.

"Ik kan Nederland alleen maar adviseren om te proberen Xavi in een rol te plaatsen waarin hij zijn overduidelijke kwaliteiten kan laten zien", reageerde Rose.

"Ik heb contact gehad met Xavi", ging hij verder. "Mijn advies was om naar de bondscoach te luisteren en dingen te accepteren. Maar we mogen de zaken in Leipzig ook een beetje anders zien."

Sterk seizoen

Simons is bezig aan een sterk seizoen bij Leipzig, de nummer vijf in de Bundesliga. Hij is gehuurd van Paris Saint-Germain en maakte dit seizoen al negen doelpunten. In Oranje wacht Simons na dertien duels echter nog op zijn eerste goal.

Ook Rose ziet dat er ruimte voor verbetering is. "Xavi accepteert dat, ik denk dat hij de laatste is die daar niet klaar voor is", aldus de coach. "Hij is nooit tevreden, hij wil altijd meer. Hij is echt een prima jongen."