Nog acht speelronden in de eredivisie: juicht Ajax straks voor Feyenoord?

Het gebeurde sinds 2018 al niet meer: een kampioenschap voor PSV. De Eindhovenaren moesten lijdzaam toezien hoe Ajax (drie keer) en Feyenoord (een keer) sindsdien de landstitels grepen. Dit seizoen lijkt daar verandering in te komen, op een imposante manier.

PSV is nog in de race voor enkele illustere records. Het meest in het oog springt het all-time puntenrecord in een eredivisiejaargang. Dat staat, omgerekend naar drie punten voor een zege, op 93 en werd behaald door Ajax in de jaargang 1971/72.

Mochten de Eindhovenaren de rest van hun eredivisiewedstrijden winnen, dan eindigen ze dit seizoen op 96 punten. Ze kunnen zich dus zelfs nog een gelijkspel veroorloven om het puntenrecord te grijpen.