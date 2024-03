Zeeuwse stranden blijken het meest vervuild van Nederland

De kust bij Zeeland is de meest vervuilde van Nederland, komt naar voren uit onderzoek van Stichting De Noordzee, waar vrijwilligers deze maand aan meededen. Landelijk werden er 309 stuks afval gevonden per 100 meter strand, de Zeeuwse kust scoorde daar ruim boven met 416 stuks afval per 100 meter.

De eerste twee weken van maart hebben zo'n 300 vrijwilligers de Nederlandse kustlijn onderzocht. Dat gebeurde aan de hand van een methode die is gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de meting van zwerfafval, vertelt woordvoerder Jorn Matena van Stichting De Noordzee.

"Het onderzoek is gedaan met behulp van de Ospar-methode", zegt Matena. "Samengesteld door de Universiteit Utrecht en internationaal gebruikt." Dat is handig, want onderzoeken volgens dezelfde wetenschappelijke methode zijn goed te vergelijken.

Plastic korrels

De vrijwilligers kregen eerst een online training waarin ze leerden hoe ze te werk moesten gaan. "Tijdens het onderzoek werden ze ook geholpen door een gebruiksvriendelijke app op hun telefoon", zegt Matena.

Al het afval dat de 'burgerwetenschappers' tegenkwamen, werd gecategoriseerd en geteld. "Zo weten we welke aantallen waar zijn", legt Matena uit. Data-analisten van Stichting De Noordzee gingen vervolgens aan de slag met de gegevens.

De vrijwilligers kwamen vooral plastic, stukken hout en vispluis (materiaal om visnetten te beschermen) tegen. Ook zijn op het overgrote deel van de Zeeuwse stranden 'nurdles' gevonden. Deze plastic korrels zijn de basis voor de productie van bijna alle plastic producten.

Ballonresten

Mariëlle Nelissen, Petra Beeckz en Evelien Jansen deden mee aan het strandafvalonderzoek. Ze begonnen in Vlissingen en vonden vooral glas, peuken, snoeppapiertjes en veel nurdles.

Stichting De Noordzee doet al twintig jaar onderzoek naar zwerfafval. Het wierp eerder al vruchten af, zegt Mariëlle, die al vaker meehielp. "Een paar jaar geleden vond ik veel ballonresten. Sommige gemeenten hebben toen het oplaten van ballonnen verboden. Nu zie ik bijna geen ballonnen meer op het strand."

Verbanden leggen

In totaal gingen op 91 plekken in het land mensen het strand op met prikkers en afvalzakken om troep te verzamelen. Ze vonden 14.000 stuks afval.

In oktober is er een tweede meting van het strandafval, zegt Matena. "We willen het op verschillende momenten uitvoeren om verbanden te leggen tussen afval en strandbezoek."