Nieuwe Amerikaanse competitie trekt aan topvolleybalsters: meer geld en meer rust

Over het niveau maakt Dijkema zich geen zorgen. "Bijna het hele Amerikaanse nationale team gaat na de komende Olympische Spelen in Amerika spelen. Zij zijn de regerend olympisch kampioen, echt wereldtop. Dus dat geeft al een goed basisniveau."

Meer rust

De opzet van de Amerikaanse competitie trekt Dijkema "onwijs". En dat is niet zo gek. Want waar de volleybalkalender in Europa overvol zit, krijgen de speelsters in Amerika meer rust. De voorbereidingen van de competitie beginnen in november en de competitie zelf is van januari tot en met half april.

In Europa hebben internationals, zeker die bij topclubs, tot in mei clubverplichtingen en een week of twee weken later staat dan alweer de eerste wedstrijd van het nationale team op de planning. En in september, vlak na het laatste toernooi met de nationale teams, trekken de clubs alweer aan de spelers, omdat de competities in oktober alweer beginnen.

"Dan blijft er weinig vakantie over", weet Herman Meppelink, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond (Nevobo). Er zijn vanuit de internationale bond (FIVB) wel blokken gereserveerd voor het seizoen met de nationale teams en het clubseizoen, waarin ook rustweken gewaarborgd zijn.

"Maar het zou fijn zijn als iedereen zich daar ook formeel aan houdt. Want dat is nu het grote probleem. Het is voortdurend een strijd tussen de belangen van de nationale teams en de belangen van de clubs."