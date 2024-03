Oud-presidenten Obama en Clinton helpen Biden aan recordinzameling

Optredens van Queen Latifah en Lizzo, een gesprek met oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton en een afterparty met 500 gasten, met Jill Biden en dj D-Nice als hosts. De Democraten haalden gisteren in New York alles uit de kast om geld op te halen voor Joe Bidens herverkiezingscampagne met als resultaat een recordopbrengst van iets meer dan 24 miljoen euro.

Obama was samen met Biden vanuit Washington naar New York gevlogen in de Air Force One, het presidentiële vliegtuig. Tijdens de zogeheten fundraiser gingen Obama, Clinton en Biden een uur lang met elkaar in gesprek, in de Radio City Music Hall.

Het gesprek stond onder leiding van de bekende talkshowpresentator Stephen Colbert. Obama had het over "het soort president dat ik wil", verwijzend naar Biden. Ook Clinton riep het publiek op om Biden weer de grootste te maken: "Stay with what works".

Zo zag de opkomst van de drie eruit: