Oppenheimer na acht maanden in Japanse bioscopen: 'Voelde afkeer voor de film'

De Oscarwinnende film Oppenheimer is vanaf nu te zien in bioscopen in Japan, zo'n driekwart jaar nadat de film in de rest van de wereld volle zalen trok. De biografische verfilming van de vader van de kernbom ligt gevoelig in het land vanwege de meer dan 200.000 slachtoffers die zijn gevallen bij de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki in 1945. Amerika zette toen, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, voor de eerste en vooralsnog enige keer kernwapens in.

Dat de Japanse première zo lang op zich heeft laten wachten, heeft te maken met aarzeling bij de filmdistributeur Bitters End. Die besloot in december de knoop door te hakken en de film uit te brengen. "Na veel discussie en overleg, omdat het onderwerp van de film van groot belang en speciale betekenis is voor Japanners", zo stond in een persbericht.

Het bedrijf zegt dat het succes bij de Oscars ook een rol speelt. Oppenheimer won uiteindelijke zeven prijzen, onder meer voor het camerawerk van de Nederlander Hoyte van Hoytema.

