Openbaar Ministerie wil ontslag bestuur Islamitische School Amsterdam afdwingen

Het Openbaar Ministerie wil via een rechterlijke procedure het bestuur van de Stichting Islamitische School Amsterdam (ISA) ontslaan. Het OM heeft daarvoor een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Daarin wordt onmiddellijk ontslag en schorsing van het bestuur gevraagd.

Volgens het OM wordt de continuïteit van het onderwijs momenteel niet gewaarborgd, onder meer door het langslepende conflict met het ministerie van Onderwijs. Die draaide ruim twee weken geleden de geldkraan van ISA verder dicht, nadat een paar jaar geleden bekend werd dat het bestuur "keer op keer niet functioneert", aldus demissionair onderwijsminister Paul.

Door het stopzetten van financiering dreigt volgens het OM op korte termijn een faillissement van de stichting. "Het OM meent dat het bestuur hiermee zodanig in strijd handelt met het belang van de stichting, maar vooral ook met dat van de leerlingen en docenten van de betrokken scholen, dat zij niet langer als bestuurder kunnen aanblijven."

Het Openbaar Ministerie wil dat er een nieuw tijdelijk bestuur komt, waardoor de financiering van de scholen weer op gang kan komen. "Daarmee kan de continuïteit van het onderwijs worden gewaarborgd."

Verweven met stichtingen

De ISA bestaat uit drie basisscholen in Amsterdam: in de Wildrijkstraat in Noord, aan de Jan van Riebeekstraat in West en aan het Sumatraplantsoen in Oost. Sinds 2022 ligt het bestuur onder vuur, toen na een inspectierapport bleek dat de scholenkoepel verweven is met stichtingen die het vervoer van leerlingen regelen.

Ook is er jaren niets gedaan met eerdere inspectie-aanbevelingen, meldde voormalig onderwijsminister Wiersma. Sindsdien stuurt het ministerie aan op het vertrek van het bestuur, maar tot nu toe zonder resultaat.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zogeheten verzoekschriftprocedure bij de rechtbank Amsterdam van start gaat. Het bestuur krijgt in ieder geval nog de kans om te reageren.