Vanavond op tv: Asielzoekers in hotels • 'Kinderen hardst geraakt in Gaza' • Beyoncé kraakt wit countrybolwerk

Beyoncé waagt zich aan countrymuziek

R&B-artiest Beyoncé komt met een nieuw album, Cowboy Carter, opvallend genoeg met door country beïnvloede muziek. Met een van de singles van dit album, Texas Hold Em, haalde ze als eerste zwarte vrouw een nummer-1-positie in de Amerikaanse countryhitlijst. Beyoncé is geboren en getogen in Texas en groeide op met country. Haar album wakkert de discussie over racisme in de countrymuziek weer aan, want voor veel Amerikanen is de muziek voorbehouden aan witte artiesten. Maar waar komt het genre oorspronkelijk vandaan?