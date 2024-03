Meer hoefdierhouders kunnen subsidie krijgen voor wolvenhek

Niet alleen geiten- en schapenhouders, maar eigenaren van verschillende hoefdieren kunnen vanaf half april een subsidie aanvragen voor het plaatsen van wolfwerende hekken. In de hele provincie Gelderland komen houders van kwetsbare hoefdieren in aanmerking voor die tegemoetkoming.

Op die manier krijgen houders van onder andere buiten verblijvende runderen, varkens, paarden, damherten en ezels een steuntje in de rug om hun dieren beter te kunnen beschermen tegen wolven. Dat kan met een wolfwerend hekwerk.

Rechtsomkeert

Goed nieuws voor paardenpensioneigenaar Arjan Staadegaard. Hij heeft al wolfwerende rasters geplaatst om zijn paarden te beschermen en dat was een kostbare onderneming. "Voor alleen het materiaal was ik 20.000 euro kwijt, dan heb je de plaatsing er niet bij gerekend", zegt hij tegen Omroep Gelderland. Staadegaard heeft een omheining van bijna vier kilometer om zijn paardeweide heen gezet.

Nu kan hij de bonnen inleveren en een subsidie aanvragen. Het hekwerk doet volgens hem wel goed werk. "Onlangs is de wolf hier gespot", vertelt hij. Op dashcam-beelden van een voorbijkomend voertuig is te zien dat de wolf op het raster afliep en vervolgens rechtsomkeert maakte. "De beelden zijn korrelig, maar ik denk dat het een wolf was. En hij is nog niet het raster binnengekomen."

Pony's doodgebeten

Het is mooi dat meer dieren beschermd kunnen worden door de nieuwe regeling, vindt Pieter Wiersinga van de Sectorraad Paarden. Onlangs zijn vier pony's doodgebeten, vermoedelijk door een wolf.

Volgens Wiersinga is dat al meermaals gebeurd in Gelderland. "Daarom is het goed dat nu de mogelijkheid is wolfwerende maatregelen te nemen en dat de kosten worden vergoed."

Dierenhouders krijgen gratis advies over hoe en waar ze het hekwerk het best kunnen plaatsen. De verwachting is dat als het hekwerk goed wordt neergezet en de stroomdraden op de juiste hoogte staan, alles naar behoren functioneert.