Zorgen over toekomst van probleemwijken: 'Onorthodoxe maatregelen nodig'

De problemen in kwetsbare wijken lopen steeds meer op. Dat zeggen twaalf directeuren van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) in een opiniestuk in het AD. Om die reden doen ze een oproep aan het nog te vormen kabinet, om de komende jaren blijvend te investeren in achterstandswijken. "We hebben onorthodoxe maatregelen nodig."

Ondanks alle investeringen zijn er volgens de directeuren nog steeds tal van problemen, is te lezen in het stuk. Zo gaan kinderen in het gebied "zonder ontbijt naar school", zijn er "drie keer zoveel uitkeringsgerechtigden als gemiddeld" en is er sprake van een "vergiftigende criminaliteit." Door de opstapeling van problemen is de aanpak ervan lastig.

Een van die "onorthodoxe maatregelen" waar de directeuren aan denken, is om niet-kwetsbare groepen in de wijken onder te brengen, zegt Chris Schaapman, NPLV-directeur van Den Haag Zuidwest in het NOS Radio 1 Journaal. Nu wonen "mensen in kwetsbare posities" vaak bij elkaar in dezelfde wijk, omdat de huurprijzen en de kwaliteit van de woningen laag zijn. Dat leidt volgens de directeur ook tot overlast.